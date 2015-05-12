永安期货：大连豆粕期货遇反弹可择机沽空

昨日豆粕1509合约呈现震荡走势。截至收盘，豆粕1509合约小幅下跌，报收于2,733元/吨，较前一日结算价下跌0.11%，持仓量增加45,980手至4,101,558手。在美国农业部公布最新的大豆供需报告前，市场参与者较为谨慎。

国内市场预计，5-7月或有2,250万吨以上的低成本大豆陆续到港。其中，5月到港大豆约700万吨，6月到港大豆约820万吨，7月到港大豆约750万吨。随着低成本大豆陆续到港，油厂将陆续开机，5月中下旬油厂开机率或将恢复至超高水平，豆粕现货供应将随之增加。另外，目前油厂积极预售远期合同及远期基差，并且价格不断下降，这也奠定后期豆粕将在低价位运行。(完)