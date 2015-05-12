永安期货：大连豆粕期货遇反弹可择机沽空

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自5月12日的《期货日报》：
昨日豆粕1509合约呈现震荡走势。截至收盘，豆粕1509合约小幅下跌，报收于2,733元/吨，较前一日结算价下跌0.11%，持仓量增加45,980手至4,101,558手。在美国农业部公布最新的大豆供需报告前，市场参与者较为谨慎。
国内市场预计，5-7月或有2,250万吨以上的低成本大豆陆续到港。其中，5月到港大豆约700万吨，6月到港大豆约820万吨，7月到港大豆约750万吨。随着低成本大豆陆续到港，油厂将陆续开机，5月中下旬油厂开机率或将恢复至超高水平，豆粕现货供应将随之增加。另外，目前油厂积极预售远期合同及远期基差，并且价格不断下降，这也奠定后期豆粕将在低价位运行。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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