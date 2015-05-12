更新版 1-美国经济：美联储不应提前透露升息时点--旧金山联储总裁

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路透5月11日 - 美联储一位高级官员周一表示，美联储不应提前透露它具体会在什么时候开始升息，警示市场未来几个月波动性将上升。

“我的个人偏好是，不要再出现2004年那样的史上提示最明显的政策决定，”旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)接受CNBC访问时说。

2004年时，美联储暗示它将升息，之后逐步渐进地实现了这点。联储自2006年以来就没有升过息，在金融危机爆发后降息至近零水平，并维持这一水准长达六年多。

多数美联储官员，包括威廉姆斯和联储主席叶伦，都预期央行会在今年某个时点升息。威廉姆斯周一重申，他认为每次美联储会议都有可能升息，包括下个月的那次会议。他表示，升息决定将取决于经济数据表现。

“你不会希望提前两个月或三个月就做决定的，”威廉姆斯说。

他承认，有关具体升息时点的暗示越少，有可能导致市场出现一些震荡，尤其在重要经济数据公布的时候。

“在经济常态中，市场存在一定的波动，那只是市场在试图理解并过滤数据对政策意味着什么的正常机制，”威廉姆斯说。“未来行动存在不确定性是正常的，因为经济状况可能发生改变。”

威廉姆斯还重申，他认为美国经济第二季将会从一季度疲弱的表现中反弹，美国失业率将在年底跌至5%或更低，达到他对充分就业的定义标准。