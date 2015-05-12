美国个股：高盛被判向NAB赔付8,000万美元加利息，了结2006年违约案

路透5月11日 - 根据法庭文件，高盛(Goldman Sachs) 被判向澳洲国民银行 支付8,000万美元外加利息，因高盛在出售抵押贷款支持证券的交易中出现违约。

根据金融业监管局(FINRA)仲裁小组5月7日的裁定，澳洲国民银行可获得上述赔偿，并将获得自2006年12月以来年率3%的利息。

该小组发现，澳洲国民银行赖以组建担保债务凭证(CDO)--Hudson夹层基金2006-1的营销材料，隐瞒了高盛“与客户之间的重大利益冲突”。