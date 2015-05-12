美国个股：高盛被判向NAB赔付8,000万美元加利息，了结2006年违约案

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透5月11日 - 根据法庭文件，高盛(Goldman Sachs) 被判向澳洲国民银行 支付8,000万美元外加利息，因高盛在出售抵押贷款支持证券的交易中出现违约。
根据金融业监管局(FINRA)仲裁小组5月7日的裁定，澳洲国民银行可获得上述赔偿，并将获得自2006年12月以来年率3%的利息。
该小组发现，澳洲国民银行赖以组建担保债务凭证(CDO)--Hudson夹层基金2006-1的营销材料，隐瞒了高盛“与客户之间的重大利益冲突”。
澳洲国民银行之前要求获得总计2.3亿美元的损失赔偿，其中包括8,000万美元损失赔偿金以及6,000万利息。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。