香港个股：华润置地配售高至97.47亿港元新股，用作购地等--销售文件

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透香港5月12日 - 据路透周二获得的销售文件显示，华润置地 拟配售高至97.47亿港元（12.574亿美元）新股，作收购土地等用途。
文件显示，该公司拟按每股25.25-25.65港元，配售3.8亿股新股，筹95.95-97.47亿港元，作为支付未来收购土地、发展成本以及一般企业用途。
配售价较周一收市价27.15港元，折让5.5-7%。
华润置地今早停牌，以待刊发有关配售及认购股份之公告。
该公司为中国华润集团旗下地产业务分支。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。