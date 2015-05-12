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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 10:00 BJT

香港个股：华润置地配售高至97.47亿港元新股，用作购地等--销售文件

路透香港5月12日 - 据路透周二获得的销售文件显示，华润置地 拟配售高至97.47亿港元（12.574亿美元）新股，作收购土地等用途。

文件显示，该公司拟按每股25.25-25.65港元，配售3.8亿股新股，筹95.95-97.47亿港元，作为支付未来收购土地、发展成本以及一般企业用途。

配售价较周一收市价27.15港元，折让5.5-7%。

华润置地今早停牌，以待刊发有关配售及认购股份之公告。

该公司为中国华润集团旗下地产业务分支。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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