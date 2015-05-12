香港个股：和谐汽车成功竞标浙江绿野汽车主要股权，代价2.34元人民币

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月12日 - 中国汽车销售服务商--和谐汽车 称，透过拍卖成功竞标新能源电动汽车制造商浙江绿野的64.64%股本权益，现金代价为2.34亿元人民币。
和谐汽车是次通过子公司河南和谐竞标，根据协议，河南和谐须向绿野汽车以贷款形式借出或以额外注资形式注入总金额3亿元，以进一步支持对方的长期发展。
是次交易卖方为上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司。绿野汽车于2014年度除税前/后净亏损约2,817万元，上年同期亏损4,088万元。
和谐汽车去年底公布引入台湾鸿海 为第二大股东，以合作拓展电动车业务。今年3月，两家公司与腾讯 签定协议，在河南郑州做互联网和智能电动车创新合作。
香港时间09:56，和谐汽车涨0.51%，报9.95港元；大市恒生指数 则跌0.38%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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