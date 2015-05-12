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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 09:57 BJT

美国个股：美铝因找不到买家，将关闭澳洲安格尔西煤矿和发电厂

路透5月11日 - 美国铝业(Alcoa) 周一称，美铝澳洲分公司将在8月31日长期关闭安格尔西(Anglesea)煤矿和发电厂，此前美铝未能找到买家接手此处。

美铝预计，因为这次矿厂关闭，2015年公司将提列3,000万至3,500万美元的重组费用，合每股0.02-0.03美元。

美铝在声明中称，这笔费用的约80%将反映在二季度业绩中。(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)

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