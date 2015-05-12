美国个股：美铝因找不到买家，将关闭澳洲安格尔西煤矿和发电厂

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透5月11日 - 美国铝业(Alcoa) 周一称，美铝澳洲分公司将在8月31日长期关闭安格尔西(Anglesea)煤矿和发电厂，此前美铝未能找到买家接手此处。
美铝预计，因为这次矿厂关闭，2015年公司将提列3,000万至3,500万美元的重组费用，合每股0.02-0.03美元。
美铝在声明中称，这笔费用的约80%将反映在二季度业绩中。(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。