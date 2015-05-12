《全球重要经济事件一览表》--5月12日-5月19日

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5月12日(二)

华盛顿--美国财政部举行各州小企业信贷计划(SSBCI)年会。

纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在纽约商业经济协会(New York Association for Business Economics)就经济前景发表讲话(1645)。

华盛顿--美联储前主席格林斯潘(Alan Greenspan)在第17届全球私募股权投资年会上发表演说。(1300)

悉尼--澳洲公布2015/16年联邦预算。

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

挪威桑讷菲尤尔--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen对央行在当地的分支机构发表讲话(0630)。

惠灵顿--新西兰央行发布金融稳定性报告(2100)。

斯德哥尔摩--瑞典央行发布4月政策会议记录(0730)。

5月13日(三)

达拉斯--美国财长杰克卢在达拉斯发表演说，强调实施营业税改革的重要性，改革将简化税法、提升美国企业的竞争力、填平不公平和低效率的税收漏洞，同时还鼓励创造更多就业机会、为长期基础设施投资提供资金支持，并扩大机会以打造强大的中产阶级力量。

伦敦--英国央行公布季度通胀报告(0930)。英国央行发布最新增长、通胀和失业率预估，通常是在该行总裁卡尼举行的记者会上发布。

奥斯陆--挪威央行举行2015金融基础建设报告研讨会(0630)。

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定(0800)。

5月14日(四)

华盛顿--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在国际货币基金组织(IMF)的Michel Camdessus央行讲座上发表演说，IMF总裁拉加德致欢迎辞(1400)。

华盛顿--英国央行主管金融市场基础架构监管的主管David Bailey出席美国商品期货交易委员会(CFTC)全球市场顾问委员会会议。

提比里斯--欧洲复兴开发银行年会与2015年企业论坛(至5月15日)。

加拿大温哥华--加拿大央行副总裁Lynn Patterson在特许金融分析师温哥华协会(CFA Society Vancouver)发表演说(1930)。

雅典--英国《经济学人》和希腊政府主办圆桌会议。将发表主旨演讲的人包括：希腊总理齐普拉斯、希腊财政部长瓦鲁法基斯、副财长Dimitris Mardas、希腊经济部长史塔沙基斯、欧洲金融稳定机构(EFSF)总裁及IMF欧洲部门副主管Pοul Thomsen (至5月15日)。

5月15日(五)

剑桥--英国央行副总裁兼英国审慎监管局(PRA)局长Andrew Bailey在剑桥大学休斯大厅发表演说。

东京--日本央行总裁黑田东彦在读卖国际经济协会(Yomiuri International Economic Society)发表演说(0340)。

5月17日(日)

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在企业金融论坛发表演讲(2330)。

5月18日(一)

斯德哥尔摩--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前的经济状况和货币政策，在瑞典央行全球研讨会上发表演讲(0600)。

5月19日(二)

加拿大爱德华王子岛--加拿大央行总裁波洛兹在爱德华王子岛大夏洛特敦地区商会(Greater Charlottetown Area Chamber of Commerce)发表讲话，之后举行记者会。

悉尼--澳洲央行发布5月政策会议记录(0130)。

维也纳--维也纳证交所颁奖晚会。奥地利财长Hans Joerg Schelling 发表主旨演讲，欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼参与小组讨论(1600)。

日内瓦--瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)在日内瓦发表主题为“瑞士货币政策事实与虚构”的讲话(1600)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在洛伊国际政策研究所G20研究中心主办的“国际治理未来与G20”会议上发表讲话(2315)。

德国慕尼黑--主题为“经济成长、货币政策与结构改革：美国和欧洲今后的挑战”的会议(至5月20日)，演讲者包括欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)和美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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