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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 10:22 BJT

香港热股：数字王国早盘一度冲高两成，拟与台湾政府组建虚拟实境项目

路透香港5月12日 - 香港数码制作公司--数字王国集团有限公司 公布拟与台湾政府组建虚拟实境项目后，周二早盘股价一度冲高两成。

该股早盘初段一度触及1.96港元。香港时间10:12，升幅收窄至13.5%，报1.85港元；大市恒生指数 则跌0.67%。

据公告，数字王国周一与台湾经济部工业局之数位内容产业推动办公室订立一项不具法律约束力的合作备忘录，以组建一间合营公司，并由数字王国拥有60%及台湾政府（或其指定机构）拥有40%。

根据合作备忘录，预期合营公司可从事开展合营伙伴之间不时协定的虚拟实境项目。

数字王国前称奥亮集团，2013年获数字王国3.0集团借壳上市。目于香港、美国、加拿大、中国内地及其他国家地区经营及投资业务，包括文化娱乐产业、数码视觉特效、共同制作电影业务、物业投资及发展、贸易。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)

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