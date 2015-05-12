港报社评：卢伟聪“不会赖猫论”受到考验--信报5月12日

「系错就错，不会赖猫。」此乃警务处新任处长卢伟聪接棒之时公开宣示的豪言壮语，也是市民对于这位新「一哥」的期盼，毕竟在旧「一哥」曾伟雄管治期间，警队民望下挫，警民关系恶化，执法者愿意认错是改善形象的最起码要求。当前，正有一事值得警队反思，既然拉错了杀人疑犯，卢伟聪是不是有必要兑现其不会赖猫的承诺？

前不久沙田大围美林邨发生命案，遛狗老翁被推跌死亡，警方事后拘捕一名三十岁男子，控以兹事体大的误杀罪。可是此案疑点重重，被捕人士不但智障，而且患有自闭症，回答问题口齿不清，最关键的一点是案发之时，家属声称事主拥有不在场证据，当时身处屯门一间院舍接受洗澡及派药服务。

事实上，警方随后以被捕人士确实具备不在场证据而将之无条件释放。不幸的是，既智障又自闭的无辜男子已经被拘留五十小时，期间饱受不必要的焦虑与惊恐。根据事主哥哥欧先生忆述，当天已第一时间通知警方，弟弟是智障及自闭症人士，但警方曾经在没有监护人在场的情况之下录口供，又以引导方式提问，将其没有意义的零碎回应视作承认控罪。例如警方提问：「你有没有推伯伯？」智障男子只是重复其言词「推伯伯」，竟然被视作认罪。

既然是无条件释放，显示警方误把无辜市民当贼办，当中甚至涉及程序犯错以及人为疏忽，家属表示不满之余，不平则鸣的网民亦发起联署「要求警方就误杀案错误拘捕自闭症人士道歉」，还一度成为杀人疑犯的男子及其家属一个公道。然而事发至今，警方未有片言只语提及道歉字眼。

于是乎，卢伟聪的「不会赖猫」承诺正在受到考验，究竟最终选择道歉还是若无其事？如果明明有错却赖猫，恐怕警民关系不可能改善过来。

另一方面，在去年长达七十九日的占领运动，警方声称「依法办事」，当场拘捕或者事后「预约拘捕」了众多涉嫌违法人士。本来作为法治之区，香港市民一直倾向于相信警务人员秉公处理，奈何此类案件多次出现不尽不实的情况，在个别案件之中，法官不但判处被告无罪，而且反过头来建议交由监警会跟进。

说得公道一点，的确曾有示威者刻意向警方挑衅，问题是受过专业训练的警察，能不能表现出无畏无私的一面？诚如新「一哥」卢伟聪所言，希望上任后保持政治中立，以公平公正和不偏不倚的态度处理事件，又希望加强与市民沟通，因为很多时市民对警队工作有误解。

也许有部分掌权者觉得，道歉乃示弱或者自我矮化的表现，遂有警察「为维护法纪而道歉是天方夜谭」之说。不过恰恰是这种自我感觉良好的言论，最容易令市民对警队工作产生误解，以为不问是非护短是警务处的作风。卢伟聪如果要加强与市民沟通，消除彼此的误解，当务之急是勇于承担，实践其「不会赖猫」的格言。

推而广之，除了警务处之外的整个特区政府，系错就错，不会赖猫，亦应该是日常施政的座右铭，千万别死抱「走着瞧」的苟且心态，以为把事情拖拉一下便可淡化，到头来有错也不认。兹举一例，广深港高铁香港段不断超支，由原本已不菲的六百五十亿元成本，有消息指将会增至接近九百亿元的天价，并且工程延误，二○一七年未必能够通车，最要命的是「一地两检」至今仍茫无头绪。

假如乘客必须在深圳落车受检，所谓高铁恐变为一个笑话，有机会连直通车也不如。高铁所造成的折腾，到底是谁之过？主理其事的相关官僚有必要开诚布公，及早把问题和困难说清楚，有画就解，有错就认，千万不要心存侥幸，选择赖赖猫猫，企图蒙混过关，因为事情拖得愈久，愈加一发不可收拾。

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