台湾汇市：台币盘初明显走弱，因韩元再挫及外资汇出

路透台北5月12日 - 台币兑美元 周二盘初明显走弱。汇银人士指出，由于国际美元走扬，韩元等亚洲货币走贬，加上外商银行进场买进美元，使台币实质汇价走弱；但随台币走贬，出口商美元卖单也随之出笼。

他们表示，希腊虽偿还国际货币基金约7.5亿欧元贷款，但未见欧元转强。国际美元仍维持相对强势，近来走势偏弱的韩元进一步走低，台币亦跟着走软。不过交易人士也认为，出口商见美元走强纷纷挂价卖出美元，台币可望获适度支撑。

一位大型公股银行交易员说。〞出口商出来很多喔，有人预期台币会继续走贬先挂单等着卖，但也有厂商担心希望落空而抛售美元。〞

本地时间10:00，韩元兑美元 报价在1,095.6，上日收在1,091.3。

台币兑美元早盘实质交易区间落在30.748-30.765；上日交易区间在30.696-30.732。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度略加大；一个月美元/台币远汇 报30.760/30.780，上日收在30.820。

美元周二盘初走强，因围绕希腊债务危机的焦虑把欧元推向一周新低。希腊两位财政部官员对路透表示，希腊提前一天向国际货币基金组织(IMF)偿付约7.5亿欧元贷款。但这并不足以缓解对该国未来是否能够如期付款的担忧。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.720-30.790

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