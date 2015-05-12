港报社评：优化小贩政策,利经济防扰民--星岛日报5月12日

政府正设法处理熟食中心档位严重空置问题，同时将检讨小贩发牌政策。熟食中心和街头小贩不仅有助解决基层就业，而且为普罗市民提供大众化价钱的产品和服务，部分地区的摊档更成为富有本土特色的吸引游客景点，当局发挥其保育和经济正面价值时，须做好管理，例如确保衞生和避免扰民。 过往政策主要从解决就业和保障公众生的角度，去处理小贩和熟食档，而非积极扶持，没有怎样增发牌照。一些档主年纪已大，有的安享晚年，有的因子女另谋高就后继无人，导致空置档位愈来愈多，当中食物及环境生署辖下的熟食中心空置率，更遭审计署批评浪费资源。 熟食中心在本港基层饮食史上担任过非常吃重的角色，尤其是在工业起飞的年代，位于工厦林立区内的熟食摊档其门如市，是打工仔午膳首选。至于街边大排档和公屋冬菇亭，也是不同年代市民的集体回忆。不过，随工业北移和快餐店文化兴起，再加上街边食肆生环境较差，不少这类档贩已经结业。 照顾基层 保育本土风味 当局现时以自然淘汰和鼓励交回牌照的方式，为熟食中心结业腾出土地铺路。部分位置相近又空置率高的熟食中心确有整合需要，此外，部分空置率高的街市亦可以变身做熟食中心，吸引露天经营者「上冷气楼」。 部分街市熟食中心甚多市民光顾，更获美食家推介，做出名气。当局也可以在适当的地方发展露天美食广场，当年上环大笪地，今天庙街，都相当兴旺热闹，街市熟食中心或者构思中的美食车，难以取代其夜市风味。 随了食肆，其他小贩区亦发展了本土风味浓厚的特色，由历史悠久的湾仔太原街一带乾湿货摊档，到旺角女人街，都甚受市民和游客欢迎，一些档主还与区内老主顾建立了人情味浓郁的社区关系。 选址要谨慎 规管须做好 当局调整小贩政策，正研究设立由地区主导的露天小贩市场和夜市，包括增发固定摊档小贩和大排档牌照，又倾向对具有怀旧本土文化特色的无牌街头工匠，例如补鞋匠、面师等发牌。 以现时失业率之低，当局有较充裕的时间来优化小贩政策，例如考虑能否稍向就业比较困难的少数族裔倾斜，现时一些少数族裔无牌摊贩多以同乡为服务对象，当局设计熟食中心和市集时，可以吸纳少数族裔的文化特色，形式多元化的市场，为市民提供更多选择，同时有助少数族裔融入主流社会。 另一方面，针对小贩可以引起的环境和噪音问题，例如熟食档的污水处理，夜市对附近民居的滋扰，还有对附近小商户可能构成不公平竞争，当局须与地区人士合作，慎选地点作露天市集和熟食中心，而且要做好各方面的规管，确保措施能够做到利民而非扰民。