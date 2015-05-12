港报社评：商界挺政改,沉默多数需发声--文汇报5月12日

香港中华出入口商会昨日公布业界调查显示，有87%进出口界被访者支持通过2017年特首普选方案，91.4%更认同普选产生特首是香港政制发展一大进步。事实上，落实普选有利改善香港营商环境，促进经济发展，即使在政治问题一向比较低调的商界也高调支持通过政改方案。还应看到的是，商界支持普选，但商界的人数却不多。普选方案要在立法会得到通过，还需要更大的民意支持。这就需要沉默大多数站出来发声，进一步提升普选方案的民意支持度。

众所周知，政治和经济联系在一起，政治不好，经济再好也难以长远。这个道理对当前香港社会更具有警示意义。现在香港政改处于见分晓的最后阶段，如果政改不通过，不仅将造成社会的巨大动荡，而且特首普选的争议会长期化，严重影响香港的投资环境和市民安居乐业，经济、民生都难免受冲击，人人都是输家。因此，香港市民近日踊跃签名热撑普选。

如今，商界的调查亦显示出希望如期落实普选的强烈诉求，反映在事关香港长治久安和繁荣稳定的普选问题上，商界不会只眼于自身的利益，而愿与全港市民同舟共济，进一步印证支持政改的主流民意，希望落实普选后，社会能集中精力发展经济、改善民生。

香港离落实普选只有一步之遥，究竟怎样才可以令政改向前踏出一步呢？答案是，香港的沉默大多数应更多发声。去年「保普选 反占中」行动中，沉默大多数表态撑普选和反「占中」，反映出撑普选是沉默大多数的主流。实际上，目前的民调还未充分反映包括沉默大多数市民在内的支持政改方案的民意。现时民意调查有五、六成民意支持政改方案，如果沉默大多数也能够表达自己的态度，凝聚出六、七成支持政改方案的压倒性民意，就可以进一步推动立法会议员运用手上一票，通过政改方案。

2017年「一人一票」普选行政长官，是香港开埠以来市民第一次获赋行使民主普选特首权利的机会，是香港民主向前跨越的重要里程碑。特区政府公布的政改方案，合宪、合法、合情、合理，符合香港的实际情况，兼顾香港社会对民主的诉求。在香港民主发展的关键时刻，沉默大多数应再次发声「撑政改」。

目前，「撑政改」大签名行动正在全港如火如荼地进行，香港商界中各大商会、中小企业以至普通商户都积极参与大签名行动，带动沉默的大多数以实际行动支持政改，形成强烈的民意，推动落实特首普选，实现香港民主的历史性飞跃。

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