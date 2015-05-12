美国个股：康卡斯特任命凯雷联席总裁Michael Cavanagh为首席财务官

路透5月11日 - 康卡斯特(Comcast) 周一任命凯雷投资集团(Carlyle Group) 联席总裁Michael Cavanagh为首席财务官，在试图收购时代华纳有线 未果后招募到一位卓越的交易撮合人。

该任命是对凯雷的一次打击。这家私募股权投资公司去年才从摩根大通 挖来Cavanagh。Cavanagh被认为是摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)的潜在继任者。Cavanagh在康卡斯特的任命将从夏初起生效。

今年49岁的Cavanagh将接替Michael Angelakis。康卡斯特在3月表示，Angelakis将担任该公司定于2015年或2016年初开始运营的投资部门的负责人。该部门将向成长型公司投资至多41亿美元。

凯雷投资集团的另一名联席总裁兼联席营运长Glenn Youngkin将独自担任这两个职位。据一位未授权公开讨论此事的知情人士称，凯雷不打算立即找人接替Cavanagh。

Cavanagh是几年来第二位离开凯雷的高管。去年，凯雷的首席财务官Adena Friedman在凯雷任职三年后重新回到NASDAQ OMX Group ，成为后者的总裁。

“我们认为Cavanagh的离开突显出凯雷在企业文化方面面临风险，”摩根大通的股票分析师在一份报告中称。“我们曾期望Cavanagh会给正成长为大公司的凯雷带来大型企业的管理经验。”

据康卡斯特在一份监管文件中称，Cavanagh今年的基本薪资为180万美元，此外还有相当于基本薪资四倍的现金奖金。他还可以获得至多2,250万美元的额外激励方案。