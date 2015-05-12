美国金融：政府称应驳回大都会寿险反对被列为大到不能倒机构的诉讼

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月11日 - 美国政府周一称，应驳回大都会人寿保险公司 反对自己被列为系统重要性金融机构的诉讼。系统重要性机构亦即“大到不能倒”的机构。
大都会人寿1月成为首家挑战金融稳定监管委员会(FSOC)决定的非银行金融机构。此前FSOC决定将大都会人寿保险公司列为系统性重要金融机构(SIFI)。
被列为SIFI意味着，监管当局担心这家公司破产，如果真破产，有可能会损及整个金融体系。被列为SIFI的公司都要接受美联储监管，有可能面临更严格的资本和流动性要求，而这反过来会妨碍公司的增长和获利。(完) (编译 白云; 审校 艾茂林)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。