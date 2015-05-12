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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 10:40 BJT

美国金融：政府称应驳回大都会寿险反对被列为大到不能倒机构的诉讼

路透5月11日 - 美国政府周一称，应驳回大都会人寿保险公司 反对自己被列为系统重要性金融机构的诉讼。系统重要性机构亦即“大到不能倒”的机构。

大都会人寿1月成为首家挑战金融稳定监管委员会(FSOC)决定的非银行金融机构。此前FSOC决定将大都会人寿保险公司列为系统性重要金融机构(SIFI)。

被列为SIFI意味着，监管当局担心这家公司破产，如果真破产，有可能会损及整个金融体系。被列为SIFI的公司都要接受美联储监管，有可能面临更严格的资本和流动性要求，而这反过来会妨碍公司的增长和获利。(完) (编译 白云; 审校 艾茂林)

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