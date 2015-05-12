美国金融：政府称应驳回大都会寿险反对被列为大到不能倒机构的诉讼

路透5月11日 - 美国政府周一称，应驳回大都会人寿保险公司 反对自己被列为系统重要性金融机构的诉讼。系统重要性机构亦即“大到不能倒”的机构。

被列为SIFI意味着，监管当局担心这家公司破产，如果真破产，有可能会损及整个金融体系。被列为SIFI的公司都要接受美联储监管，有可能面临更严格的资本和流动性要求，而这反过来会妨碍公司的增长和获利。(完) (编译 白云; 审校 艾茂林)