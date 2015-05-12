港报社评：智障男案件若有错误,警应严肃处理树新风--明报5月12日

警方调查一宗命案，一度落案控告一名智障男子误杀罪名，在提堂前却认为他与案无关，撤销控罪。按已知情况，对这宗「捉放曹」，警方的处理手法值得商榷，主要是被卷入的智障男子（下称当事人）有可能未获公平对待。由于事态涉及侵损智障人士权益的质疑，警方应向公衆交代；若有警员犯错，警方该向当事人道歉，并加强培训警员按指引处理智障人士案件，使类似事件不再发生。

智障男被控误杀,或涉不公平对待

这宗事件缘起于4月13日，73岁老翁在沙田美林邨遛狗期间被人推倒落地，送院后不治死亡；警方调查后，本月2日拘捕了后来确认智障和自闭的30岁当事人。据知，警方拘捕当事人后，很快就知道他有智障，因为他的家人获得通知后很快介入此事。警方的处理手法，基本上符合内部指引，即是向怀疑或已知「精神上没有行为能力」人士录口供，须有亲人、监护人或其他照顾者陪同的规定。可以说，按程序是警方在表面上并无不当之处。

不过，从当事人在录影口供的表现，他是缺乏作供能力，因为他无法有意识地回应警员提问。例如警员问「有无推伯伯，一双手还是两只手推？」他就答说「两只手推」；如此对答模式是智障人士的典型，只是「执人口水尾」的说话，用于举证严谨的刑事案就没有多大意义。警员在盘问时，尽是这种类似引导认罪的对答，当事人无能力判别问答的真实意义，反映出他的权益未获足够保障。

警方对当事人撤控释放时，对于事态周折，归咎他曾经「向警方表示与案有关」，所以警方觉得有责任对他的说话「认真深入及谨慎调查」云云。当事人被捕时，并无亲人、监护人或其他照顾者陪同，他对警员说了什么，其他人无法知道，可是若对答模式与录影口供时一样，则对精神上无行为能力的当事人，这些说法不足以证明他承认「误杀」；若因此提交法庭，那就未必经得起考验。

当事人在屯门智障人士的院舍生活，他被捕翌日（周日），警员到过院舍，知悉命案发生当日当事人是在院舍内并无外出。可是，警方的说法是周日未能联络院舍职员，亦取不到闭路电视录像，而监于疑犯已经被扣留48小时，警方综合了当时所得资料，于是落案控告当事人误杀罪，有关疑犯不在场证据仍在调查，云云。其实，案发时当事人是否在场十分重要，是案情关键。按院舍职员说法，院舍每日24小时都有人当值，他们证实周日曾有警员到院舍调查，并向职员录口供和看了录影带。若此说属实，则警员理应知道案发时当事人并不在场，但是警方发言人为何说是到了周一晚上才证实这个案情的关键？

另外，当事人需服食药物，他的家人表示曾经三番四次向警员提出要求给予当事人药物，但是警员置若罔闻，后来却解释是当事人没有提出。警方并未否定当事人的家人曾经提出要求，而是把责任推卸给当事人，问题是当事人智障自闭，根本无能力提出服药要求。然而，警员拘捕当事人之后，既然知道他有智障，则其家人一再提出供药要求时为何不理会？警方有必要深入了解和交代。

按已知情况，警方处理此事不能说完全没有按指引程序，可是徒具形式，通知了被捕智障男子的家人，由他们陪伴录口供而已，其他具体执行做法是否顾及当事人的权益，值得商榷。例如不让服药、引导认罪式提问，都是对智障人士不公平的做法。至于警员到院舍调查，院舍职员与警方的罗生门不同版本说法，若职员所说属实，则警员的行为就无法理解。

警队应有新气象,重塑与市民互信

保安局长黎栋国针对此事，只说警方调查所有案件都是本着专业精神、本着寻找真相的精神调查。这些说法，似乎回避了对警方处理不当的批评和质疑。实际上，警方不应该包庇护短，而应该实事求是。所谓「是其是、非其非」，警方须全面了解事态，若有警员犯错，宜对当事人及其家人道歉，藉此向公衆证明警方处事的大公无私，是负责任的警队。

过去几年，警民关系趋向恶化，有市民对警方的工作开始失去信心是不争的事实。就是连新任警务处长卢伟聪也说过：警方若有做得不对，不能「赖猫」；因此，我们期望在这宗智障人士遭遇的事故，看到卢伟聪说到做到，逐步重塑警民的互信，为警队带来新气象

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