路透调查：希腊退出欧元区的机率略超过两成

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月11日 - 路透对交易员调查显示，希腊退出欧元区的可能性略低于25%。
此次调查预估中值显示这种可能性有23%，低于一个月前的调查结果40%，当时逾一半交易员称，即便希腊违约，仍可能留在欧元区内。
“违约和希腊退出欧元区完全是两码事，”一位大型经纪商的交易员表示。“他们可以违约或者部分违约，但不会退出欧元区。”
希腊正在与欧元区伙伴国协商新的改革换资金援助协议，以助其结束撙节时期。
“一定会有让希腊留在欧元区的解决办法，否则希腊将有严重问题，”一位交易员表示。
希腊周五将公布国内生产总值数据，料显示第一季该国经济按季萎缩0.5%。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。