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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 10:29 BJT

路透调查：希腊退出欧元区的机率略超过两成

路透5月11日 - 路透对交易员调查显示，希腊退出欧元区的可能性略低于25%。

此次调查预估中值显示这种可能性有23%，低于一个月前的调查结果40%，当时逾一半交易员称，即便希腊违约，仍可能留在欧元区内。

“违约和希腊退出欧元区完全是两码事，”一位大型经纪商的交易员表示。“他们可以违约或者部分违约，但不会退出欧元区。”

希腊正在与欧元区伙伴国协商新的改革换资金援助协议，以助其结束撙节时期。

“一定会有让希腊留在欧元区的解决办法，否则希腊将有严重问题，”一位交易员表示。

希腊周五将公布国内生产总值数据，料显示第一季该国经济按季萎缩0.5%。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)

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