台湾债市：10年券殖利率盘初随美债上扬，买盘逢高接手阻弹

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月12日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周二盘初上扬。交易员表示，因昨晚美债殖利率跳涨，不过104/5R逢高似有买盘承接并引发空单回补，令殖利率弹幅受限。
交易员指出，国际债市走势偏空，德债继续走弱，也导致美国公债收益率走高。由于这波债市空头是由国际油价反弹引发通膨疑虑所致，因此要观察长券端的发展，像是本周美国有30年公债标售，是否会令30年期公债 殖利率弹逾3.10%支撑位。
〞美债不太稳，感觉会往上。〞一位票券商交易员说。
另一银行交易员则称，104/5R殖利率弹幅受限，也与现券104/5筹码集中有关，在券商手中筹码有限的状况下，空头难有发挥空间。
美国公债收益率周一上涨，本周美国财政部将标售640亿美元新债，且许多经济数据将出炉，这些经济报告将为美国经济成长步伐提供新线索。指标10年期公债价格 尾盘下跌25/32，收益率报2.24%， 高于周五尾盘2.15%。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：1.01-1.03%
* 10年增额公债104/5R ：1.60-1.63%
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--美国经济：美联储不应提前透露升息时点--旧金山联储总裁 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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