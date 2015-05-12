台湾债市：10年券殖利率盘初随美债上扬，买盘逢高接手阻弹

路透台北5月12日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周二盘初上扬。交易员表示，因昨晚美债殖利率跳涨，不过104/5R逢高似有买盘承接并引发空单回补，令殖利率弹幅受限。

交易员指出，国际债市走势偏空，德债继续走弱，也导致美国公债收益率走高。由于这波债市空头是由国际油价反弹引发通膨疑虑所致，因此要观察长券端的发展，像是本周美国有30年公债标售，是否会令30年期公债 殖利率弹逾3.10%支撑位。

另一银行交易员则称，104/5R殖利率弹幅受限，也与现券104/5筹码集中有关，在券商手中筹码有限的状况下，空头难有发挥空间。