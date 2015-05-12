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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 10:48 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走升，从新西兰元反弹中获得助力

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    *  新西兰元/美元展开期待已久的反弹，帮助澳元/美元获得提振
    *  澳元/美元在昨日低点0.7876上方获得买盘，令空头缩手
    *  澳元/美元小时图阻力位在0.7922，若突破则目标指向0.7950(完)
      
      
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 (编译 徐文焰；审校)

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