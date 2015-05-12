香港已公布经济指标--2015/5/12

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2015年3月 零售销售值 -2.9 +14.9 -1.5 2015年3月 零售销售量 +0.8 +18.2 -2.5 2015年3月 综合消费物价指数(CPI) +4.5 +4.6 +3.9 2015年3月 甲类消费物价指数(CPI A +6.6 +6.5 +4.3 ) 2014年第四 本地生产总值(GDP) +2.2 +2.7 +3.0 季 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15年1月-3月% 14年12月-15年2月% 14年1月-3月% 失业率 3.3 3.3 3.1 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2015年3月 贸易赤字／盈余 -46.20 -35.88 -50.36 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........