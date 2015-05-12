更新版 1-新债招标：中国国开行短债定位超低，泛滥流动性加剧收益率曲线陡峭化

* 国开行五期债短端定位超低，10年受冷落

* 七年债收益率亦偏低，与10年利差倒挂渐修复

* 流动性宽裕推动下，收益率曲线陡峭化加剧 (新增市场评论和更多细节)

路透上海5月12日 - 在泛滥资金面的助推下，中国国家开发银行 周二上午招标发行的五期固息债中，短端一年和三年期债获机构大力追捧，定位超低；而此前一度为资金追逐焦点的10年品种则受冷落，中标收益率偏高。

交易员并指出，今日七年品种中标结果也明显低于预期，其与10年的利差倒挂进一步修复，而在异常宽裕流动性的推动下，收益率曲线陡峭化加剧。

“(二级市场)今天早盘三年国开(债收益率)就一路向下，出现这种结果也不奇怪了，”华中一银行交易员称。

他谈到，中国经济是否已经触底、地方债如何落地等不确定因素的存在，令机构对长债相对谨慎；而资金面又是如此的宽松，因此短期品种更受青睐，“现在市场基本上都采用这个策略，拿短的做波段，也可以放出去代持吃票息，稳赚啊。”

北京一银行交易员表示，国开一年债的定位之低令人惊讶，甚至已接近了上周五的一年国债中标利率，一方面是因为当前二级市场短债火爆，另外这期新债返费水平较高，也激发了市场的追逐热情。

上海一银行交易员则指出，今日七年品种中标结果偏低，显示其配置价值已逐渐被市场认可，尤其是与10年品种相比。

今日五期债结果中，一年品种收益率大幅低于预测均值约25个基点(bp)，三年和七年品种亦低于预测均值逾10个bp，五年稍低于预期，10年则略高于预测均值，投标倍数也最低。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.9629%、3.5812%、3.7337%、4.1092%和3.8303%。

以下为国开行近两个月同期限新债的招标情况：

招标日 一年期 三年期 五年期 七年期 10年期

利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数 利率 倍数

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5月12日 2.7193% 3.20 3.4118% 3.69 3.6408% 2.72 3.9582% 3.72 3.8406% 1.92

5月7日 -- -- 3.6167% 4.14 -- -- -- -- 3.8258% 3.83

5月5日 3.19% 4.04 3.6351% 2.65 3.7476% 2.34 4.1039% 3.72 3.8400% 2.23

4月28日 3.2313% 2.77 3.6243% 2.53 3.7319% 2.79 4.1486% 1.94 3.7976% 2.07

4月24日 3.2185% 3.67 3.6462% 2.54 3.7984% 2.61 -- -- 3.8574% 3.46

4月21日 3.2472% 5.71 3.5850% 3.68 3.6893% 3.81 3.8992% 3.61 3.7455% 3.30

4月14日 3.5926% 4.48 3.8443% 3.62 3.9780% 3.10 4.1871% 3.22 4.0966% 2.86

4月7日 3.7307% 3.81 4.0026% 3.46 4.13% 2.70 4.25% 3.03 4.21% 3.39

3月31日 3.97% 3.79 4.18% 2.79 4.2764% 3.14 4.3858% 4.01 4.2998% 3.45

3月24日 3.6563% 2.82 3.8462% 2.14 3.9569% 2.21 4.1099% 2.70 3.9622% 2.96

3月17日 3.6454% 2.95 3.8227% 2.73 3.9035% 2.49 4.0530% 3.36 3.9282% 2.72

3月10日 3.6477% 3.30 3.7951% 3.27 3.8593% 3.30 3.9892% 3.09 3.8594% 3.64

3月3日 3.5064% 4.38 3.6288% 2.52 3.7337% 2.19 3.8184% 2.89 3.7667% 2.73

2月26日 3.4865% 4.87 3.5507% 3.31 3.6369% 2.47 3.7236% 3.20 3.6560% 3.19

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今日招标的五期债分别为该行2015年第11、七、八、九和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.19%、4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：

2015第11、7、8、9、10期增发债

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发行上限 1年50亿元；3/5/7年60亿元；10年90亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 5月15日

起息日 1年：5月12日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日

分销期 1年：5/14-5/15；3/5/7/10年：5/13-5/15

上市日 1年：5月19日；3/5/7/10年：5月21日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%