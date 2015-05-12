全球金融：BIS成立工作小组，旨在建立全球外汇市场单一行为准则

路透伦敦5月11日 - 国际清算银行(BIS)周一表示，该行已成立一个工作小组，目的在于为外汇市场建立单一的全球行为准则。

该工作组将由澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)挂帅，他去年参与起草了有关改革外汇“定盘”基准的推荐意见。过去两年，外汇市场一直受到操纵丑闻的困扰。

路透上周曾报导，几位资深央行官员首次乐观表示，有望将不同司法管辖区域彼此独立的行为准则统一成一份核心文件。

他们表示，有必要显示全行业正在采取行动以防止未来出现滥用市场地位的事件，这样做有可能消除大型银行以及东京、伦敦和纽约等大型交易中心在外汇市场上历来各自为政的局面。外汇市场从来没有得到正式的监管。

全球金融市场协会(GFMA)的全球外汇部门主管James Kemp对BIS的行动表示欢迎，并称各方将不同地区行为规范进行协调一致的意愿十分强烈。

建立单一标准的工作将由英国负责评估外汇等市场公平与有效性的机构负责具体化，该机构将于6月提交报告。若要对全球产生影响力，需要获得全球范围内的支持。(完)