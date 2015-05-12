重发-日本股市：日经指数早盘下跌，因企业财测保守且债市震荡

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(重发以调整前三段的格式)
路透东京5月12日 - 日本股市周二早盘下跌，失去动能，投资者虑及日本企业保守财测的影响以及债市走势震荡。
日经指数 下跌0.6%至19,499.18点，未能延续过去两日的升势，并进一步自4月底创下的15年高位20,252点回落。
尽管许多日本企业预期截至3月的财年获利将成长，但企业的财测远较分析师预估保守许多。
“这段时期，是一年当中可能见到分析师预测和企业财测差距最大的时候，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师Seiki Orimi表示。
以丰田汽车 为例，该公司周五宣布营业利润增长1.8%，再创纪录新高，但股价先涨后跌。
丰田股价周二跌0.4%，徘徊在三周低位。
东芝 继周一大跌后，今日下跌5.4%，此前该公司因内部会计问题调查而撤回财测。
日股也因投资者仍慎防许多发达国家债市震荡而受抑。
东证股价指数 跌0.5%，至1,589.99点，JPX日经400指数 跌0.6%，至14,366.42点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。