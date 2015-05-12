重发-日本股市：日经指数早盘下跌，因企业财测保守且债市震荡

(重发以调整前三段的格式)

路透东京5月12日 - 日本股市周二早盘下跌，失去动能，投资者虑及日本企业保守财测的影响以及债市走势震荡。

日经指数 下跌0.6%至19,499.18点，未能延续过去两日的升势，并进一步自4月底创下的15年高位20,252点回落。

尽管许多日本企业预期截至3月的财年获利将成长，但企业的财测远较分析师预估保守许多。

“这段时期，是一年当中可能见到分析师预测和企业财测差距最大的时候，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师Seiki Orimi表示。

以丰田汽车 为例，该公司周五宣布营业利润增长1.8%，再创纪录新高，但股价先涨后跌。

丰田股价周二跌0.4%，徘徊在三周低位。

东芝 继周一大跌后，今日下跌5.4%，此前该公司因内部会计问题调查而撤回财测。

日股也因投资者仍慎防许多发达国家债市震荡而受抑。