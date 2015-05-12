美国FED：纽约联储总裁杜德利对2015年升息共识表赞同，但不做预言

路透5月12日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周二表示，他并不知道何时将升息，但他对于市场及美联储间达成今年稍晚实现升息的共识表示赞同，从而淡化了升息前景的不确定性。

杜德利大多重申他近期的评论，称收紧政策时程将取决于美国经济表现。他称美国升息可能会影响全球资金流动及外汇市场，但这应该不会让投资人大感意外。杜德利是美联储主席叶伦的亲密盟友。

“坦白说，我不知道何时会发生，”鸽派的杜德利在一份预先准备好于苏黎世一场货币政策会议发表的谈话内容指出。

他紧接着赞扬美联储改善后的沟通方式，称“市场人士如今看来似乎与决策人士的个别预估持相同看法，预期可能在今年稍晚某个时点展开升息。”

3月的平均预估显示，美联储今年底前料将两度升息。虽然分析师普遍预期9月小幅升息、12月再次升息，但期货交易商预期美联储要到12月或更晚才会收紧政策。

杜德利先前一直暗示将在年中前升息，但最近几个月他有所退缩，因经济在冬季期间放缓。他在上月表示，他对于美联储今年采取行动有所期待。杜德利在美联储决策会议中拥有固定表决权。

在实施近零利率政策近六年半之后，美联储升息的效应料扩散至全球金融市场。杜德利称，“这将影响全球资金流动、外汇估值、以及金融资产定价，尽管美联储实现升息时多数人都早已预期到这点。”

尽管他乐观认为美联储可以相对平顺地展开升息，但他同时警告称，全球各央行购买的超过10万亿(兆)美元资产“已经导致全球债券风险溢价大幅缩水。”