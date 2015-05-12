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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 11:08 BJT

韩国汇市：韩元/美元早盘跌至近四周低点，希腊疑虑引发美元避险需求

海外投资者最近四个交易日累计卖超1,575亿韩元的韩股。
    
    0232GMT，三年期公债期货6月合约 下滑0.15点，报108.68.  
  
    
                                  0232GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,094.5        1,091.3
    日圆/韩元       9.1056/119         9.1269
    韩国公债期货 *          108.68         108.83
    韩国综合股价指数     2,093.30       2,097.38
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)   
    
      
      
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 艾茂林; 审校 徐文焰)

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