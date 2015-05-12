《HOME专栏》锌市吸引投资者回归，又是镜花水月？

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
在市场消化国际铅锌研究小组(ILZSG)在其春季会议上所作预估前，上述所有这些似乎都违背常理。
尽管承认Century和Lisheen等矿山关闭抑制锌供应增长，但ILZSG仍预计今年全球锌矿产量将增加3.7%至1,384万吨。
这较去年仅1.0%的供应增幅速度加快，反映了尤其是澳洲和印度矿业生产的大幅扩张。
**希望出现供应缺口**
ILZSG还预计精炼锌市场供需缺口为15.1万吨，但这较该组织2014年10月上次会议时预计的缺口水平明显下降。
但重点在于这不会直接由原材料供应紧张所导致；原材料供应紧张是锌市呈偏多行情的核心。
随着更多矿山关闭，可能明年将出现供需缺口；“可能明年”就曾是推动2014年锌价上涨的原因之一，但这波涨势已消退，由于预期的缺口还是很遥远的事儿，投资者已失去耐心。
长期以来投资者一直在追逐锌市出现缺口的梦想，除了LME库存发出严重令人质疑的信号外，缺口仍是令人难以琢磨的现象。
或许这次真的会出现供应缺口。
但重点在于那两个字“可能”。(完)
(编译 张涛/陈宗琦/杜明霞/许娜/于春红; 审校 戴素萍/张明钧/李爽/郑茵)
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