《HOME专栏》锌市吸引投资者回归，又是镜花水月？

在市场消化国际铅锌研究小组(ILZSG)在其春季会议上所作预估前，上述所有这些似乎都违背常理。

尽管承认Century和Lisheen等矿山关闭抑制锌供应增长，但ILZSG仍预计今年全球锌矿产量将增加3.7%至1,384万吨。

这较去年仅1.0%的供应增幅速度加快，反映了尤其是澳洲和印度矿业生产的大幅扩张。

**希望出现供应缺口**

ILZSG还预计精炼锌市场供需缺口为15.1万吨，但这较该组织2014年10月上次会议时预计的缺口水平明显下降。

但重点在于这不会直接由原材料供应紧张所导致；原材料供应紧张是锌市呈偏多行情的核心。

随着更多矿山关闭，可能明年将出现供需缺口；“可能明年”就曾是推动2014年锌价上涨的原因之一，但这波涨势已消退，由于预期的缺口还是很遥远的事儿，投资者已失去耐心。

长期以来投资者一直在追逐锌市出现缺口的梦想，除了LME库存发出严重令人质疑的信号外，缺口仍是令人难以琢磨的现象。

或许这次真的会出现供应缺口。

但重点在于那两个字“可能”。(完)