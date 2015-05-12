《KEMP专栏》对冲基金回补空仓是油价反弹的幕后推手

这反映了2014年5月和6月的情况，当时投机氛围浓厚，押注WTI油价进一步上扬的多头仓位达到创纪录规模的4.51亿桶，不过当时油价已然高处不胜寒。 (link.reuters.com/wyd74w/)

大量基金都预期涨势会持续并扩大，并不认为涨势会反转或预计油价会转跌。

投资者通常都遵从这一格言：趋势是你的朋友，但过去12个月，油市走势变幻莫测，让许多对冲基金都付出了沉重的代价。

对产油国来说，沙特和石油输出国组织(OPEC)都把2014和2015年的油价剧烈波动，部分归咎于投机客。

今年稍早，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)执行长把矛头对准对冲基金，指其把油价推升至虚高水准，然后因高估了“地缘政治”对原油供应造成的风险，打击油价暴跌。

此后，沙特和OPEC官员无视页岩油减产的证据，又怪罪投机客把油价推到极低水准。

沙特/OPEC的看法高估了投机客的影响。油价崩跌以及过去12个月偶尔反弹，明显是有基本面的因素起作用。