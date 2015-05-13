主要国家经济指标预测--5月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月12-13日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 4月 -- +6.7% (较上年同期) -- +9.5% 5月13日(三) 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.4% +2.5% -- 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 54.5 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 52.2 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.4% +0.1% 0600 德国GDP(较前季) 第一季初值 +0.5% +0.7% (较上年同期) +1.2% +1.6% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 4月 -- +1.0% (较上年同期) -- -1.1% 0645 法国经常帐(亿欧元) 3月 -- 赤字18 0645 法国HICP(较前月) 4月终值 +0.1% +0.7% (较上年同期) +0.1% 持平 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第一季 -- 持平 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 +0.2% 持平 (较上年同期) -0.2% -0.5% 0830 英国请领失业金人数(千人) 4月 减少20.0 减少20.7 按ILO标准计算的失业率 截止3月的三个月 5.5% 5.6% 平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期) +1.7% +1.7% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +2.1% +1.8% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.1% +0.9% 0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 持平 +1.1% (较上年同期) +1.8% +1.6% 0900 意大利CPI(较前月) 4月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) 持平 持平 HICP(较前月) +0.5% +0.5% (上年同期) 持平 持平 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 427.3 再融资指数 -- 1,697.2 1230 美国进口物价(较前月) 4月 +0.3% -0.3% 出口物价(较前月) +0.1% +0.1% 1230 美国零售销售(较前月) 4月 +0.2% +0.9% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.4% 1400 美国企业库存(较前月) 3月 +0.2% +0.3% 2245 新西兰实质零售销售(较前季) 第一季 +1.5% +1.7% (较上年同期) +4.9% +4.7% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 4月 正22 正21 2350 日本外国债券投资(亿日圆) 一周 -- 1,853 外国投资日本股票(亿日圆) -- 8,210 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月11日(一) 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 12,501 -- 5月12日(二) 0130 澳洲房屋融资 3月 +1.6% +1.0% 投资性房屋融资 +6.4% -- 0500 日本同时指标(较前月) 3月 -1.2 -- 领先指标(较前月) +0.8 -- 0830 英国工业生产(较前月) 3月 +0.5% 持平 (较上年同期) +0.7% +0.2% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.1% +1.0% 1300 美国NFIB小企业信心指数 4月 96.9 -- 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 3月 499.4 510.0 1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余1,570 盈余1,548 2100 韩国出口价格(较上年同期) 4月 -6.1% -- 进口价格(较上年同期) -17.1% -- 2245 新西兰食品价格指数 4月 -0.3% -- 2300 韩国失业率 4月 3.7% -- 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 4月 2.6% -- 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 3月 盈余27,953 盈余20,601 (完)