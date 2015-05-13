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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 08:08 BJT

****主要国家经济指标预测--5月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                      　公布时段      预估值     前值
    5月12-13日
    2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)               4月         --      +6.7%
                            (较上年同期)                           --      +9.5%    
    5月13日(三)
    0130 澳洲薪资价格指数(较前季)                    第一季       +0.6%    +0.6%
                         (较上年同期)                             +2.4%    +2.5% 
     --  新西兰制造业采购经理人指数(PMI)               4月         --       54.5
    0500 日本服务业景气判断指数                        4月         --       52.2
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季初值        +0.4%    +0.1%
    0600 德国GDP(较前季)                        第一季初值        +0.5%    +0.7%
                (较上年同期)                                      +1.2%    +1.6%
    0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           4月终值        -0.1%    -0.1%
                                (较上年同期)                      +0.4%    +0.4%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -0.1%    -0.1%
                                     (较上年同期)                 +0.3%    +0.3%
    0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月)                 4月         --      +1.0%
                              (较上年同期)                         --      -1.1%
    0645 法国经常帐(亿欧元)                            3月         --     赤字18
    0645 法国HICP(较前月)                          4月终值        +0.1%    +0.7%
                 (较上年同期)                                     +0.1%     持平
    0645 法国非农就业岗位(较前季)                   第一季         --       持平
    0800 意大利GDP(较前季)                      第一季初值        +0.2%     持平
                  (较上年同期)                                    -0.2%    -0.5%
    0830 英国请领失业金人数(千人)                      4月     减少20.0 减少20.7
             按ILO标准计算的失业率         截止3月的三个月         5.5%     5.6%
             平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期)               +1.7%    +1.7%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期)             +2.1%    +1.8%
    0900 欧元区GDP(较前季)                      第一季初值        +0.5%    +0.3%
                  (较上年同期)                                    +1.1%    +0.9%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                        3月         持平    +1.1%
                       (较上年同期)                               +1.8%    +1.6% 
    0900 意大利CPI(较前月)                         4月终值        +0.3%    +0.3%
                  (较上年同期)                                     持平     持平
               HICP(较前月)                                       +0.5%    +0.5%
                   (上年同期)                                      持平     持平
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周          --     427.3
                   再融资指数                                       --   1,697.2
    1230 美国进口物价(较前月)                          4月        +0.3%    -0.3%
             出口物价(较前月)                                     +0.1%    +0.1%
    1230 美国零售销售(较前月)                          4月        +0.2%    +0.9%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                          +0.5%    +0.4%
    1400 美国企业库存(较前月)                          3月        +0.2%    +0.3% 
    2245 新西兰实质零售销售(较前季)                  第一季       +1.5%    +1.7%
                           (较上年同期)                           +4.9%    +4.7%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              4月         正22     正21    
    2350 日本外国债券投资(亿日圆)                     一周          --     1,853
             外国投资日本股票(亿日圆)                               --     8,210    
    
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值     预估值
    5月11日(一)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          4月      12,501       --
                
    5月12日(二)
    0130 澳洲房屋融资                                  3月       +1.6%     +1.0%
             投资性房屋融资                                      +6.4%       --    
    0500 日本同时指标(较前月)                          3月        -1.2       --
             领先指标(较前月)                                     +0.8       --
    0830 英国工业生产(较前月)                          3月       +0.5%      持平
                     (较上年同期)                                +0.7%     +0.2%
             制造业产出(较前月)                                  +0.4%     +0.3%
                       (较上年同期)                              +1.1%     +1.0%
    1300 美国NFIB小企业信心指数                        4月        96.9       --
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                     3月       499.4      510.0
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          4月    盈余1,570   盈余1,548    
    2100 韩国出口价格(较上年同期)                      4月       -6.1%       --
             进口价格(较上年同期)                               -17.1%       --
    2245 新西兰食品价格指数                            4月       -0.3%       --
    2300 韩国失业率                                    4月        3.7%       --
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  4月        2.6%       --
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              3月     盈余27,953  盈余20,601 (完)

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