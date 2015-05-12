中国汇市：人民币早盘微涨交投清淡，6.21元关口客盘购汇意愿不足

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月12日 - 人民币兑美元即期 周二早盘微涨，中间价则微跌，但整体继续维持稳定。交易员表示，人民币汇率在6.21元附近窄幅盘整，场内观望气氛极为浓厚，除非有新的信号指引，短期料延续清淡行情。
他们指出，中间价维持稳定，离岸CNH亦缺乏方向，且与境内即期价差很小，令人民币陷入微妙平衡状态，目前各方都无意改变当前窄幅整理走势的意愿。
“没有做多人民币的理由，经济表现这么差，也没有做空的理由，6.2100附近客盘继续购汇意愿不足，总理都说不希望人民币继续贬值，哪有空间啊，”一中资行交易员表示，“无聊的行情，休息吧。”
而面对早盘仅有10几个点子的波动，交易员们普遍聊性不足，更有甚者笑称“市场已死，看书学习”。
北京时间11:00，人民币兑美元即期报6.2092元，上日收报6.2096元。今日人民币兑美元中间价 为6.1155元，上日中间价为6.1132元。
中国国家外汇管理局周二称，2015年一季度经常账户顺差789亿美元，资本和金融账户逆差789亿美元，其中，资本账户顺差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,594亿美元，国际储备资产减少802亿美元。
中国国务院周二关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见指出，扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用，继续完善人民币汇率形成机制；积极创新外汇储备运用，通过外汇储备委托贷款等多种方式支持企业“走出去”。
全球汇市方面，美元周二盘初走强，因围绕希腊债务危机的焦虑把欧元推向一周新低。希腊两位财政部官员对路透表示，希腊提前一天向IMF偿付约7.5亿欧元贷款。但这并不足以缓解对该国未来是否能够如期付款的担忧。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2620/6.266，上日尾盘为6.2585。
北京时间11:01，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2104/6.2124元，上一交易日尾盘报6.2118元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。