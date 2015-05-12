中国汇市：人民币早盘微涨交投清淡，6.21元关口客盘购汇意愿不足

路透上海5月12日 - 人民币兑美元即期 周二早盘微涨，中间价则微跌，但整体继续维持稳定。交易员表示，人民币汇率在6.21元附近窄幅盘整，场内观望气氛极为浓厚，除非有新的信号指引，短期料延续清淡行情。

他们指出，中间价维持稳定，离岸CNH亦缺乏方向，且与境内即期价差很小，令人民币陷入微妙平衡状态，目前各方都无意改变当前窄幅整理走势的意愿。

“没有做多人民币的理由，经济表现这么差，也没有做空的理由，6.2100附近客盘继续购汇意愿不足，总理都说不希望人民币继续贬值，哪有空间啊，”一中资行交易员表示，“无聊的行情，休息吧。”

而面对早盘仅有10几个点子的波动，交易员们普遍聊性不足，更有甚者笑称“市场已死，看书学习”。

北京时间11:00，人民币兑美元即期报6.2092元，上日收报6.2096元。今日人民币兑美元中间价 为6.1155元，上日中间价为6.1132元。

中国国家外汇管理局周二称，2015年一季度经常账户顺差789亿美元，资本和金融账户逆差789亿美元，其中，资本账户顺差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,594亿美元，国际储备资产减少802亿美元。

中国国务院周二关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见指出，扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用，继续完善人民币汇率形成机制；积极创新外汇储备运用，通过外汇储备委托贷款等多种方式支持企业“走出去”。

全球汇市方面，美元周二盘初走强，因围绕希腊债务危机的焦虑把欧元推向一周新低。希腊两位财政部官员对路透表示，希腊提前一天向IMF偿付约7.5亿欧元贷款。但这并不足以缓解对该国未来是否能够如期付款的担忧。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2620/6.266，上日尾盘为6.2585。

北京时间11:01，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2104/6.2124元，上一交易日尾盘报6.2118元。