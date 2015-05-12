美国个股：特斯拉将改装面向中国市场的电动汽车，以满足新充电标准

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月12日 - 美国电动汽车生产商特斯拉汽车(Tesla) 称，在全球最大汽车市场--中国的电动汽车充电标准设立后，将改装面向中国市场生产的新电动汽车，以符合新标准。
特斯拉周一在其网站上发布的声明称，该公司也在积极参与中国电动汽车充电标准的制定。
由于未完成在中国的销售目标，该公司今年早些时候在华裁员。分析师认为，部分原因就是在中国为特斯拉电动汽车充电存在难度。 (完) (编译 刘秀红；审校 徐文焰)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。