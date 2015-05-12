版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 11:33 BJT

美国个股：特斯拉将改装面向中国市场的电动汽车，以满足新充电标准

路透北京5月12日 - 美国电动汽车生产商特斯拉汽车(Tesla) 称，在全球最大汽车市场--中国的电动汽车充电标准设立后，将改装面向中国市场生产的新电动汽车，以符合新标准。

特斯拉周一在其网站上发布的声明称，该公司也在积极参与中国电动汽车充电标准的制定。

由于未完成在中国的销售目标，该公司今年早些时候在华裁员。分析师认为，部分原因就是在中国为特斯拉电动汽车充电存在难度。 (完) (编译 刘秀红；审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐