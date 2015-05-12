美国经济：4月小企业信心增强，能源企业主对资本支出和聘雇尤为乐观

路透华盛顿5月12日 - 美国4月小型企业信心增强，能源业的企业主出人意料地对资本支出和聘雇计划感到乐观，进一步支撑对于经济增速继第一季暗淡开局后正在反弹的观点。

全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，4月小型企业信心指数上升1.7点至96.9点。这是美国经济第一季后有所回升的最新迹象。

10个分项指数中有九项上升，销售除外。就业和消费者信心指数表明第二季伊始增长动能加快，但美元和较低的油价继续对制造业构成压力。

“尽管能源领域经济活动大幅逆转，页岩油富产州的企业主仍较其它州的企业主更为激进，”NFIB在声明中指出。

能源企业大幅削减了资本支出预算并辞退数以千计的工人，因能源价格下滑冲击到开采和钻探活动。

此次NFIB调查涵盖了1,500家企业。调查显示，有60%的受访企业报告有资本支出，上升两个点。报告有资本支出的企业中，44%称购买了新设备，上升4点；大约有26%的企业主计划在未来3-6月内进行资本投资，上升2个点。

这支撑了对于能源支出削减提前在第一季进行的观点。美国政府上个月报告，第一季矿业开采和钻探支出大跌48.7%。

这也帮助将第一季GDP环比年率增速压低至0.2%。不过贸易和趸售库存数据表明美国经济在今年头三个月萎缩。

调查还发现计划增加库存投资、称库存太低的企业主数量在攀升。这可能利好第二季经济的表现。企业曾在年初积累了大量库存，至少一部分被认为是非计划库存。

不过企业主看淡销售情况，而出人意料地对获利感到乐观。