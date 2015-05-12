美国经济：4月小企业信心增强，能源企业主对资本支出和聘雇尤为乐观

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透华盛顿5月12日 - 美国4月小型企业信心增强，能源业的企业主出人意料地对资本支出和聘雇计划感到乐观，进一步支撑对于经济增速继第一季暗淡开局后正在反弹的观点。
全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，4月小型企业信心指数上升1.7点至96.9点。这是美国经济第一季后有所回升的最新迹象。
10个分项指数中有九项上升，销售除外。就业和消费者信心指数表明第二季伊始增长动能加快，但美元和较低的油价继续对制造业构成压力。
“尽管能源领域经济活动大幅逆转，页岩油富产州的企业主仍较其它州的企业主更为激进，”NFIB在声明中指出。
能源企业大幅削减了资本支出预算并辞退数以千计的工人，因能源价格下滑冲击到开采和钻探活动。
此次NFIB调查涵盖了1,500家企业。调查显示，有60%的受访企业报告有资本支出，上升两个点。报告有资本支出的企业中，44%称购买了新设备，上升4点；大约有26%的企业主计划在未来3-6月内进行资本投资，上升2个点。
这支撑了对于能源支出削减提前在第一季进行的观点。美国政府上个月报告，第一季矿业开采和钻探支出大跌48.7%。
这也帮助将第一季GDP环比年率增速压低至0.2%。不过贸易和趸售库存数据表明美国经济在今年头三个月萎缩。
调查还发现计划增加库存投资、称库存太低的企业主数量在攀升。这可能利好第二季经济的表现。企业曾在年初积累了大量库存，至少一部分被认为是非计划库存。
不过企业主看淡销售情况，而出人意料地对获利感到乐观。
调查的就业市场指标显示出进一步收紧的迹象。报告称或无法找到合格工人的企业主比例攀升。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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