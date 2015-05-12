中国货币市场：主要回购利率续创数年新低，预期乐观利好长期价格下行

路透上海5月12日 - 中国银行间市场周二流动性继续充盈，隔夜和七天期回购加权利率均续创数年新低。交易员称，在央行有意降低社会融资成本意图之下，市场短期预期非常乐观，有利于一年期shibor等长期资金价格进一步下行。

隔夜 和七天期 回购加权利率最新报在1.25%和2.14%附近，分别为逾五年和四年低点。

上海一银行交易员表示，“现在资金这么多，(回购)价格也上不去。每天开盘都很低。”

她并指出，按现有情况判断，即使资金充裕，但为稳定预期，央行在公开市场启动正回购的可能性也非常小。因此至少在5月份，资金市场预期都十分乐观。当然，这对降速相对缓慢的长期资金价格来说，也是有力支撑。

一年期shibor 今日最新报在4.4150%，较自去年9月以来高位跌约60(bp)，并有望很快突破2012-2013年阶段低位平台。

另外，近期新股发行冻结资金突破3万亿元人民币，也未对银行间市场造成扰动，显示流动性确实无忧。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.2528 1.2973 -4.45

七天 2.1460 2.2111 -6.51

14天 2.6148 2.6099 +0.49

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4800 0.5850 +89.50

七天 1.6200 1.0000 +62.00

14天 2.3950 1.8700 +52.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.3600 1.4200 -6.00

七天 2.1600 2.3500 -19.00

14天 2.6500 2.6500 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.2900 1.3450 -5.50

七天 2.1970 2.2450 -4.80

三个月 3.6810 3.7350 -5.40