中国货币市场：主要回购利率续创数年新低，预期乐观利好长期价格下行

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海5月12日 - 中国银行间市场周二流动性继续充盈，隔夜和七天期回购加权利率均续创数年新低。交易员称，在央行有意降低社会融资成本意图之下，市场短期预期非常乐观，有利于一年期shibor等长期资金价格进一步下行。
隔夜 和七天期 回购加权利率最新报在1.25%和2.14%附近，分别为逾五年和四年低点。
上海一银行交易员表示，“现在资金这么多，(回购)价格也上不去。每天开盘都很低。”
她并指出，按现有情况判断，即使资金充裕，但为稳定预期，央行在公开市场启动正回购的可能性也非常小。因此至少在5月份，资金市场预期都十分乐观。当然，这对降速相对缓慢的长期资金价格来说，也是有力支撑。
一年期shibor 今日最新报在4.4150%，较自去年9月以来高位跌约60(bp)，并有望很快突破2012-2013年阶段低位平台。
另外，近期新股发行冻结资金突破3万亿元人民币，也未对银行间市场造成扰动，显示流动性确实无忧。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.2528 1.2973 -4.45
七天 2.1460 2.2111 -6.51
14天 2.6148 2.6099 +0.49
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.4800 0.5850 +89.50
七天 1.6200 1.0000 +62.00
14天 2.3950 1.8700 +52.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.3600 1.4200 -6.00
七天 2.1600 2.3500 -19.00
14天 2.6500 2.6500 +0.00
Shibor
其中:隔夜 1.2900 1.3450 -5.50
七天 2.1970 2.2450 -4.80
三个月 3.6810 3.7350 -5.40
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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