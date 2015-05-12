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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 11:48 BJT

《汇市简讯》美元/日圆谨慎走高，少量卖压被吸收

0340GMT
    
    *  美元/日圆继续谨慎走高，少量卖压被吸收
    *  在120.25和上周五高点120.24上方停止单与卖单混杂出现
    *  在120.55上方、120.85上方、121.00、120.51(5月5日高点)和120
.84(4月13日高点)有更多停止单
    *  昨日部分日本进口商投资者的买单一直延伸至120.00略下方或119
.50 (完)
      
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 (编译 徐文焰；审校 李爽)

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