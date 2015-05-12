《汇市简讯》美元/日圆谨慎走高，少量卖压被吸收

0340GMT * 美元/日圆继续谨慎走高，少量卖压被吸收 * 在120.25和上周五高点120.24上方停止单与卖单混杂出现 * 在120.55上方、120.85上方、121.00、120.51(5月5日高点)和120 .84(4月13日高点)有更多停止单 * 昨日部分日本进口商投资者的买单一直延伸至120.00略下方或119 .50 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李爽)