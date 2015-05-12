台湾汇市：台币收盘贬幅缩减，因外资午后汇入及国际美元转弱

* 外资午后汇入力道增强，净汇入约0.4亿美元

* 国际美元午后强转弱，韩元贬幅收敛

* 午后外银和出口商同步抛售美元

路透台北5月12日 - 台币兑美元 周二继续收贬，但跌幅缩减。汇银人士表示，国际美元早盘虽强、但午后走弱，使亚币贬幅收敛，且午后外资汇入力道增强，加以出口商进场抛售美元，均提振台币走势。

他们指出，外资在早盘汇出后，午后随在台股买超后反转汇入，再加上国际美元升值气势大为减弱，亚币包括韩元午后的贬幅也缩减，台币实质汇价贬幅也缩水。

〞下午外资进来很多，主要是他们在股市继续买超。外商银行进场丢出美金，出口商也跟着把美元抛出来。〞一位大型公股银行交易员说。

一位大型官股商银交易人士表示，根据统计外资今日净汇入约0.4亿美元；上日净汇入约0.2亿美元。

台股 今日收涨0.18%；台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超32.49亿台币，连续三个交易日买超共计120.98亿台币。

韩元兑美元 收报1,095.8，为4月15日以来最弱水准。较周一的收盘价1,091.3跌0.4%。

台币今日实质交易区间在30.706-30.768；上日交易区间在30.696-30.732。交易员预估明日台币主要实质交易暂看在30.680-30.780间。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度略加大；一个月美元/台币远汇 尾盘报30.745/30.775，上日收在30.820。

本周余日全球重要经济事件和数据包括：

5月12日(二)：旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在纽约商业经济协会就经济前景发表讲话、澳洲公布2015/16年联邦预算、欧洲经济暨财政事务理事会会议、挪威央行副总裁Jon Nicolaisen对央行在当地的分支机构发表讲话、新西兰央行发布金融稳定性报告、斯德哥尔摩--瑞典央行发布4月政策会议记录。

5月13日(三)：英国央行公布季度通胀报告、英国央行发布最新增长、通胀和失业率预估；挪威央行举行2015金融基础建设报告研讨会、冰岛央行公布利率决定。

5月14日(四)：欧洲复兴开发银行年会与2015年企业论坛(至5月15日)、英国《经济学人》和希腊政府主办圆桌会议。将发表主旨演讲的人包括：希腊总理齐普拉斯、希腊财政部长瓦鲁法基斯、副财长Dimitris Mardas、希腊经济部长史塔沙基斯、欧洲金融稳定机构(EFSF)总裁及国际货币基金组织(IMF)欧洲部门副主管Pοul Thomsen (至5月15日)。

5月15日(五)：韩国央行公布利率决定；日本央行总裁黑田东彦在读卖国际经济协会发表演说；日本4月消费者信心指数；欧元区3月贸易收支；美国5月纽约联储制造业指数；加拿大3月制造业销售；美国4月工业生産和制造业産出；美国5月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国3月资本流动数据；

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.810 30.780 30.700-30.850 30.850 6.60 5.88

元太外汇经纪公司 30.808 30.780 30.706-30.850 30.850 3.83 2.68

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准