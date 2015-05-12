路透基点：太平洋恩利食品获7,200万美元贷款，九家银行参贷--TRLPC

路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，太平洋恩 利食品(香港)有限公司已经获得7,200万美元三年期定期贷款。 牵头行兼簿记行台北富邦商业银行承贷1,000万美元。安泰商业银行 和台新国际商业银行各承贷1,000万美元，获牵头行头衔。 三家银行以主办行头衔参贷：台湾新光商业银行承贷1,000万美元， 第一银行和合作金库商业银行各承贷900万美元。 安排行板信商业银行、彰化商业银行和仲利国际租赁有限公司分别承 贷500万美元、500万美元和400万美元。 这笔贷款料将于下周末前签署，最初目标规模为8,000万美元。 最高综合收益为410个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加 码340个基点，费用为160个基点。 借款人母公司--新加坡上市的太平洋恩利资源发展有限公司，以及太 平洋恩利企业(BVI)、Parkmond Group Ltd和Super Investment Ltd为贷 款提供担保。 太平洋恩利资源发展有限公司是香港上市公司--太平洋恩利国际控股 有限公司旗下子公司，经营渔业和冷冻海产加工和分销。(完) (编译 杜明霞；审校 张荻)