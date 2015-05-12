中国债市动态：流动性充盈短债一二级联袂向好，长债仍谨慎曲线再增陡

路透北京5月12日 - 中国银行间债市流动性持续充盈，带动周二早盘短债联袂向好，其中国开行一年期增发债结果大幅低于预期。10年左右长债方面则受未来地方债供给等因素压制，看法依旧比较谨慎，导致收益率曲线进一步增陡。

国家开发银行 上午招标发行的五期固息债中，短端一年和三年期债获机构大力追捧，定位超低；而此前一度为资金追逐焦点的10年品种则受冷落，中标收益率偏高。

上海一银行交易员认为，一年国开债等短券一二级收益率同步下行，主因“资金(价格)太低了，没办法 。后面我觉得三、五年也会跟着下来，只要资金保持宽松。”

剩余期限近一年的国开行固息债150206券最新报价收益率 在2.8400%/2.7950%，上日尾盘为2.9700%/2.9000%。

中国央行本次降息，几乎未对长债产生任何利好，从周一起，曲线即开始增陡；货币市场上，早盘隔夜和七天期回购加权利率均续创数年新低。

北京一银行交易员并透露，与现券类似，利率互换(IRS)市场上一年和五年品种的利差今日也有扩大，最新已超过40个基点(bp)。此前曾在30-35bp附近盘整过一段时间。

华创证券债券最新报告也表示，收益率曲线陡峭化料是常态，建议继续规避长期品种。