中国债市动态：流动性充盈短债一二级联袂向好，长债仍谨慎曲线再增陡

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月12日 - 中国银行间债市流动性持续充盈，带动周二早盘短债联袂向好，其中国开行一年期增发债结果大幅低于预期。10年左右长债方面则受未来地方债供给等因素压制，看法依旧比较谨慎，导致收益率曲线进一步增陡。
国家开发银行 上午招标发行的五期固息债中，短端一年和三年期债获机构大力追捧，定位超低；而此前一度为资金追逐焦点的10年品种则受冷落，中标收益率偏高。
上海一银行交易员认为，一年国开债等短券一二级收益率同步下行，主因“资金(价格)太低了，没办法 。后面我觉得三、五年也会跟着下来，只要资金保持宽松。”
剩余期限近一年的国开行固息债150206券最新报价收益率 在2.8400%/2.7950%，上日尾盘为2.9700%/2.9000%。
中国央行本次降息，几乎未对长债产生任何利好，从周一起，曲线即开始增陡；货币市场上，早盘隔夜和七天期回购加权利率均续创数年新低。
北京一银行交易员并透露，与现券类似，利率互换(IRS)市场上一年和五年品种的利差今日也有扩大，最新已超过40个基点(bp)。此前曾在30-35bp附近盘整过一段时间。
华创证券债券最新报告也表示，收益率曲线陡峭化料是常态，建议继续规避长期品种。
国债期货市场上，两个主力合约均下跌，且成交不旺。其中五年期TF1506 早盘收报97.590元人民币，较上日结算价跌0.07%；10年期主力合约T1509 早盘收报97.235元，较上日结算价跌0.13%。(完) (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/黄凯)
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