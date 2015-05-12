《全球汇市》美元上涨，希腊债务危机打压欧元

英镑兑美元 小跌约0.1%，报1.5568美元，在周一触及年内最高后稍事休息。周一曾最高涨至1.5614，主要因首相卡梅伦所在保守党赢得英国大选。

英国央行周一维持指标利率在纪录低点0.5%不变，和市场预期一致。央行总裁卡尼周三将提供央行成长和通胀预测的季度更新。

“如果英国央行维持平等强调上档和下档风险的中性展望，英镑将很快回吐涨幅，”纽约BK资产管理公司的董事总经理Kathy Lien在致客户的报告中称。

“不过我们认为他们会对英国长期通胀和增长前景持乐观看法，这将推动英镑进一步走升，”Kathy Lien说。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1161 1.1154 +0.06 -7.74 1.2097

美元/日圆 120.15 120.07 +0.07 +0.39 119.68

欧元/日圆 134.10 133.91 +0.14 -7.38 144.78

美元/瑞郎 0.9333 0.9340 -0.07 -6.12 0.9941

英镑/美元 1.5568 1.5584 -0.10 -0.03 1.5573

美元/加元 1.2090 1.2102 -0.10 +4.06 1.1618

澳元/美元 0.7914 0.7887 +0.34 -3.11 0.8168

新西兰元/美元 0.7355 0.7333 +0.30 -5.67 0.7797

澳元/日圆 95.090 94.690 +0.42 -2.72 97.750

新西兰元/日圆 88.370 88.040 +0.37 -5.29 93.310

英镑/日圆 187.05 187.08 -0.02 +0.36 186.38

澳元/新西兰元 1.0751 1.0748 +0.03 +2.69 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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