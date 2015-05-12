《全球市场》亚股和欧元下跌，希腊债务谈判缺乏进展挫伤风险偏好

美国股市在欧元集团会议后下滑，道琼工业指数 和标准普尔500指数 分别跌0.5%。

汇率方面，欧元兑美元 跌0.1%，至1.1158美元。欧元上周四曾飙升至两个月高位1.1392，主要因市场聚焦欧洲经济前景转好、及欧元区公债收益率(殖利率)的飙升。

美元兑日圆 基本持平于120.18。隔夜曾温和上扬，主要因美国公债收益率在本周640亿美元新债供应前夕走高。

新西兰元兑美元 在两个月低位0.7328附近徘徊。有关新西兰央行终将降息的预期升温，拖累新西兰元下跌。