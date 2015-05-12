《全球市场》亚股和欧元下跌，希腊债务谈判缺乏进展挫伤风险偏好

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
美国股市在欧元集团会议后下滑，道琼工业指数 和标准普尔500指数 分别跌0.5%。
汇率方面，欧元兑美元 跌0.1%，至1.1158美元。欧元上周四曾飙升至两个月高位1.1392，主要因市场聚焦欧洲经济前景转好、及欧元区公债收益率(殖利率)的飙升。
美元兑日圆 基本持平于120.18。隔夜曾温和上扬，主要因美国公债收益率在本周640亿美元新债供应前夕走高。
新西兰元兑美元 在两个月低位0.7328附近徘徊。有关新西兰央行终将降息的预期升温，拖累新西兰元下跌。
大宗商品方面，在供应过剩担忧拖累下，美国原油期货 跌0.05美元，至每桶59.20美元，上周曾在美元走软影响下触及五个月高位62.58美元。如果石油输出国组织(OPEC)今日稍晚公布的月度报告显示，原油产量上升，则油价料将进一步下滑。(完) (编译 艾茂林/杜明霞/陈宗琦/刘秀红；审校 于春红/徐文焰/许娜)
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