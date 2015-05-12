澳新汇市：公债收益率上升推动澳元微幅走高，新西兰元亦脱离低位

新西兰元兑美元 小涨至0.7360美元，此前曾触及近两个月低点0.7328美元。新西兰元在两周内下跌了0.04美元，因市场揣测新西兰央行未来几个月有可能降息。

新西兰元兑英镑 持于近四年低点，兑日圆 守在两个月低位。

周三新西兰央行公布金融稳定半年报的时候，新西兰元将面临更多风险，市场揣测该报告可能证明有必要放宽政策。

路透调查显示，受访的15位分析师中有5位目前认为，新西兰央行的下一步动作将会在9月前降息25个基点，不过有一部分人觉得那么做太过激进。

“我们继续认为央行降息的障碍还很大，”新西兰国民银行分析师在报告中说。

“我们还认为央行需要一段时间才能确信，通胀预期‘稳定’在低位，与其2%的中期通胀目标不符。”(完)

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