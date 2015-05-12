投行观点：中国交通及基建股将受益于重组及一带一路两大机会--瑞银

路透上海5月12日 - 国际知名投行瑞银旗下中国合资券商瑞银证券分析师徐宾周二表示，国内交通运输及基础设施类公司尽管短期内仍受到产能过剩的困挠，但资产重组及“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）提供了两大投资理由。

作为瑞银证券交通运输及基础设施行业分析师，徐宾负责的子行业包括港口、铁路、机场、公路、航运等。他在小型媒体会上表示，目前交通运输行业的相关港股估值较合理，他较为看好。

在他认为，目前国内交通运输大多子行业产能过剩严重，内生性增长亮点不多。不过他指出，类似港口、航运等产能过剩矛盾最突出的行业，合并或重组的必要性就越大，因为合并或整合有利于降低成本、提升管理效率、增加议价能力等。

他表示，在港口方面，国内独立港口运营商或航运公司旗下的港口，未来存在合并的可能性。而国内两大铁路基建公司亦有可能效仿中国南车 与北车 合并。另外，同一区域内不同股东港口资产整合亦是提升效率和提高公司估值的捷径，此前厦门港 已做了良好尝试，短期内西深圳港口群或有可能也作此类尝试。

当然，收购或分拆也是提升公司估值的传统方式，未来交通运输行业内亦可能出现这样的案例，而且往往与合并计划同时进行，例如几大船运公司旗下码头合并后再分拆、几大基建公司将辅业合并后分拆。

至于近期资本市场热捧的“一带一路”概念，他认为，随着“一带一路”计划的推进，将给交通及基础设施业带来三大业务成长机会，包括获得更多工程订单（铁路、港口、公路和电厂）、海外投资机会增多、区域贸易量增加带来的运输业务上升。