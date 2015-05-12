表格：英国3月工业生产增幅高于预期，按月增幅为9月以来最大

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦5月12日 - 英国国家统计局周二公布：
* 3月工业生产较前月增长0.5%(预估为持平)，较上年同期增长0.7%(预估为增长0.2%)
* 3月工业生产较前月增速为2014年9月以来最快
* 英国3月制造业产出较前月增长0.4%(预估为增长0.3%)，较上年同期增长1.1%(预估为上升1.0%)
* 3月制造业产出较前月增速为2013年12月以来最慢
* 数据不会导致第一季GDP修正
* 3月原油生产增幅创下2014年2月以来最大，提振了工业生产数据
以下为详细数据，括号内为前值：
工业生产 3月 2月 (2月前值) 预估
较上月(%) 0.5^ 0.1 (0.1) 0.0
较上年同期(%) 0.7 0.1 (0.1) 0.2
三个月变动(%) 0.1 -0.2 (0.0)
制造业产出
较上月(%) 0.4 0.5 (0.4) 0.3
较上年同期(%) 1.1^^ 1.2 (1.1) 1.0
三个月变动(%) 0.1 0.1 (0.1)
^ 工业生产按月增幅为2014年9月以来最大
^^ 制造业产出按年增幅为2013年12月以来最大
(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。