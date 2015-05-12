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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月12日

路透伦敦5月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           338,525              -950
    锡             8,590              -125
    铅           162,600              -150
    锌           449,700            -2,500
    铝         3,827,700            -9,175
    镍           440,034            -2,778
    铝合金        22,340              -300
    NASAA         66,460              -100
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据  库存分布       品种  库存数据   库存分布
 种                                             
 铜   <MCU-STO  <0#MCUSTX-LOC  铅    <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LOC
      CKS>      -GRD>                KS>        -GRD>
 铝   <MAL-STO  <0#MALSTX-LOC  锡    <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LOC
      CKS>      -GRD>                KS>        -GRD>
 锌   <MZN-STO  <0#MZNSTX-LOC  铝合  <MAA-STOC  <0#MAASTX-LOC
      CKS>      -GRD>          金    KS>        -GRD>
 镍   <MNI-STO  <0#MNISTX-LOC  NASA  <MNA-STOC  <0#MNASTX-LOC
      CKS>      -GRD>          A     KS>        -GRD>
 
 (编译 艾茂林; 审校 李春喜)

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