表格：LME金属库存最新变化--5月12日

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦5月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 338,525 -950 锡 8,590 -125 铅 162,600 -150 锌 449,700 -2,500 铝 3,827,700 -9,175 镍 440,034 -2,778 铝合金 22,340 -300 NASAA 66,460 -100 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 <MCU-STO <0#MCUSTX-LOC 铅 <MPB-STOC <0#MPBSTX-LOC CKS> -GRD> KS> -GRD> 铝 <MAL-STO <0#MALSTX-LOC 锡 <MSN-STOC <0#MSNSTX-LOC CKS> -GRD> KS> -GRD> 锌 <MZN-STO <0#MZNSTX-LOC 铝合 <MAA-STOC <0#MAASTX-LOC CKS> -GRD> 金 KS> -GRD> 镍 <MNI-STO <0#MNISTX-LOC NASA <MNA-STOC <0#MNASTX-LOC CKS> -GRD> A KS> -GRD> (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。