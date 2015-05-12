中国金融：股市楼市“吸金”效应致4月非必需品消费小幅走低--银联

路透北京5月12日 - 银行卡组织--中国银联联合新华社发布最新一期消费信心指数报告称，今年4月份的消费信心指数（BCCI）为83.67，环比略降0.09，同比下降1.75；股市“吸金”以及房地产“救市”双重因素影响下，4月份持卡人非必需品消费支出有所节制。

报告显示，样本持卡人非必需品消费中，烟酒类支出已连续三个月下降，交易金额环比减少32.45%，占比较上月下降了0.07个百分点；珠宝工艺类商品消费需求持续走低，4月份环比减少13.46%，占比较上月下降0.08个百分点；汽车类消费交易放缓，交易金额环比减少9.5%，占比较上月下降0.13个百分点。

此外，报告称，五一小长假也对消费结构产生影响。生活必需品方面，样本持卡人在超市类的日均消费交易金额环比上升0.26%，当月超市类消费支出占比较上月增加0.5个百分点。

报告预计，在政府接连推出各类政策举措彰显中国经济未来发展潜力的大势之下，持卡人消费稳中有长，BCCI数值相对稳定；未来随着政府改革措施的持续推进和房地产市场的进一步回暖，BCCI数值稳中有升的可能性较大。

此前，银联发布“五一”假期交易数据报告显示，银联卡跨行交易总金额和总笔数相比去年“五一”分别增长18.7%和25.3%；其中，银联卡境外交易笔数增长73%。

BCCI指数由中国银联联合新华社定期发布，以城市居民的银行卡消费交易信息为基础，通过分析城市居民的银行卡消费支出结构变化（主要是非生活必需品在消费总支出中的占比的变化情况）来反映消费者对宏观经济的信心水平。