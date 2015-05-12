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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 14:02 BJT

台湾股市：收升中止连五日跌势，季报公布前中小型股表现料将受限

路透台北5月12日 - 台湾股市周二收高，中止连五日收黑走势。分析师指出，大盘在季线附近出现技术性支撑，短线或有反弹机会，不过在周五季报截止公布前，中小型股表现料将受限。

大盘加权股价指数 收报9,680.73点，涨0.18%；今日成交初值 为876.0亿台币，上交易日修正后为962.27亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日台股二度下测位于9,630点附近的季线支撑，由于长线买盘逢低承接，再加上代表散户的融资余额下滑，筹码逐渐稳定，令盘中指数未再破前波低位。

〞短线会有机会反弹，看是否能站回9,732点的月线关卡。〞他说。

简伯仪认为，由于离周五季报公布截止日还有三个交易日，建议避开尚未公布结果的中小型股。

本地时间14:00，亚太明晟(除日本)指数 跌0.18%；香港恒生指数 跌0.30%；上证综合指数 升1.34%。(完)

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