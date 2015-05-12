台湾股市：收升中止连五日跌势，季报公布前中小型股表现料将受限

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月12日 - 台湾股市周二收高，中止连五日收黑走势。分析师指出，大盘在季线附近出现技术性支撑，短线或有反弹机会，不过在周五季报截止公布前，中小型股表现料将受限。
大盘加权股价指数 收报9,680.73点，涨0.18%；今日成交初值 为876.0亿台币，上交易日修正后为962.27亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日台股二度下测位于9,630点附近的季线支撑，由于长线买盘逢低承接，再加上代表散户的融资余额下滑，筹码逐渐稳定，令盘中指数未再破前波低位。
〞短线会有机会反弹，看是否能站回9,732点的月线关卡。〞他说。
简伯仪认为，由于离周五季报公布截止日还有三个交易日，建议避开尚未公布结果的中小型股。
本地时间14:00，亚太明晟(除日本)指数 跌0.18%；香港恒生指数 跌0.30%；上证综合指数 升1.34%。(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。