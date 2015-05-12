国际油市：沙特阿美将把多数支出用于生产，力守全球最大出口商地位

不过沙特阿美并未提供另一项大型计划--Khurais油田最新的扩产情况。沙特阿美表示，到2014年底，Manifa油田将几乎达到其90万桶/日的最大产能。

去年沙特阿美平均产出达950万桶/日，其中超过62%出口至亚洲。

去年原油出口下滑至25.44亿桶，或670万桶/日；2013年为26.77亿桶，或730万桶/日。不过油品产量与出口上升，因沙特阿美旗下更多新炼厂开始上线生产。

该公司表示，其石油与天然气储备触及历史新高--石油达2,611亿桶，天然气为294万亿(兆)平方英尺。

沙特阿美也表示，旗下的Wasit天然气工厂料于今年开始上线生产，Fadhili天然气工厂将于2019年前投入生产，Midyan天然气制造厂料于2016年底前全面运营。(完)