国际油市：沙特阿美将把多数支出用于生产，力守全球最大出口商地位

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
不过沙特阿美并未提供另一项大型计划--Khurais油田最新的扩产情况。沙特阿美表示，到2014年底，Manifa油田将几乎达到其90万桶/日的最大产能。
去年沙特阿美平均产出达950万桶/日，其中超过62%出口至亚洲。
去年原油出口下滑至25.44亿桶，或670万桶/日；2013年为26.77亿桶，或730万桶/日。不过油品产量与出口上升，因沙特阿美旗下更多新炼厂开始上线生产。
该公司表示，其石油与天然气储备触及历史新高--石油达2,611亿桶，天然气为294万亿(兆)平方英尺。
沙特阿美也表示，旗下的Wasit天然气工厂料于今年开始上线生产，Fadhili天然气工厂将于2019年前投入生产，Midyan天然气制造厂料于2016年底前全面运营。(完)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。