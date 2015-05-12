欧元债市：欧元区公债收益率上升，全球债市再度恢复跌势

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
但真正的全貌尚不明朗。尽管油价回落，公债收益率仍持续上升。投资人即使面对希腊债务问题的疑虑，仍然抛出德国公债。
10年期德债收益率 上涨7个基点，报0.66%。德国公债期货 跌83个跳动点，报153.3。意大利公债期货 下跌136个跳动点，报133.84。美国10年期公债收益率 交投在去年12月以来最高水平，报在逾2.30%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李婷仪 审校 蔡美珍/艾茂林)
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