中企海外债券：中广核电力将发10年美元债，以公债加200基点询价--消息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月12日 - 两位消息人士周二指出，中国最大核电企业--中广核电力股份有限公司 预计发行10年期美元债，以美国指标10年期公债 殖利率加200个基点询价。
本地时间14:10，美国指标10年期公债于亚洲交易时段殖利率报在约2.30%。
中广核电力于去年12月在港交所挂牌交易，集资逾245亿港元，创当年亚太区第二大宗IPO（首次公开发行）。
路透暂时无法联络到中广核电力对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。