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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 14:24 BJT

中企海外债券：中广核电力将发10年美元债，以公债加200基点询价--消息

路透台北5月12日 - 两位消息人士周二指出，中国最大核电企业--中广核电力股份有限公司 预计发行10年期美元债，以美国指标10年期公债 殖利率加200个基点询价。

本地时间14:10，美国指标10年期公债于亚洲交易时段殖利率报在约2.30%。

中广核电力于去年12月在港交所挂牌交易，集资逾245亿港元，创当年亚太区第二大宗IPO（首次公开发行）。

路透暂时无法联络到中广核电力对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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