国际油市：沙特4月原油日产量为1,030.8万桶--行业消息人士

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透迪拜5月12日 - 一位海湾地区石油业消息人士周二告诉路透，最大石油出口国沙特4月的石油日产量为1,030.8万桶，这是全球需求走强的迹象。
该消息人士称，沙特对市场的日供应量为1,036万桶。
“这表明需求强劲，特别是来自亚洲的需求，同时表明夏季国内消费增加，”消息人士说。
沙特3月份的原油日产量为1,029万桶。
对市场的供应量(包括国内市场和出口)可能与产量不一致，取决于库存变动。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。