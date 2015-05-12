国际油市：沙特4月原油日产量为1,030.8万桶--行业消息人士

路透迪拜5月12日 - 一位海湾地区石油业消息人士周二告诉路透，最大石油出口国沙特4月的石油日产量为1,030.8万桶，这是全球需求走强的迹象。

该消息人士称，沙特对市场的日供应量为1,036万桶。

“这表明需求强劲，特别是来自亚洲的需求，同时表明夏季国内消费增加，”消息人士说。

沙特3月份的原油日产量为1,029万桶。

对市场的供应量(包括国内市场和出口)可能与产量不一致，取决于库存变动。(完)