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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 14:18 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌至近四周低点，希腊疑虑促资金涌向美元

路透首尔5月12日 - 韩国韩元兑美元 周二跌至近四周低点，因受希腊不确定性的影响，市场对美元有避险需求。

韩元兑美元 国内收报1,095.8，为4月15日以来最弱水准。较周一国内收盘价1,091.3跌0.4%。(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)

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