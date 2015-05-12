《汇市简讯》欧元/美元阻力沉重，可能已逼近短线顶部

0620GMT * 10年期美国/德国公债收益率之差缩窄5个基点，两年期公债利差在 欧洲开盘时扩大1个基点 * 美欧收益率利差缩窄时，通常有助支撑欧元，但整体格局看来，欧 元/美元阻力沉重 * 美德10年期公债利差上周触及152个基点，因投资人调节部位及流 动性紧俏 * 10年期公债利差由昨天的169个基点降至今天的164个基点 * 两年期公债利差再度距离波段高点仅有7个基点。美债收益率动向 可能主导走势 * 欧元/美元200小时移动均线在1.1207。小时图云区底部在1.1190。 欧元可能接近顶部(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)