《汇市简讯》欧元/美元阻力沉重，可能已逼近短线顶部

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
0620GMT * 10年期美国/德国公债收益率之差缩窄5个基点，两年期公债利差在 欧洲开盘时扩大1个基点 * 美欧收益率利差缩窄时，通常有助支撑欧元，但整体格局看来，欧 元/美元阻力沉重 * 美德10年期公债利差上周触及152个基点，因投资人调节部位及流 动性紧俏 * 10年期公债利差由昨天的169个基点降至今天的164个基点 * 两年期公债利差再度距离波段高点仅有7个基点。美债收益率动向 可能主导走势 * 欧元/美元200小时移动均线在1.1207。小时图云区底部在1.1190。 欧元可能接近顶部(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。