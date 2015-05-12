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货币新闻 | 2015年 5月 12日 星期二 14:36 BJT

《汇市简讯》欧元/美元阻力沉重，可能已逼近短线顶部

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    * 10年期美国/德国公债收益率之差缩窄5个基点，两年期公债利差在
欧洲开盘时扩大1个基点
    * 美欧收益率利差缩窄时，通常有助支撑欧元，但整体格局看来，欧
元/美元阻力沉重
    * 美德10年期公债利差上周触及152个基点，因投资人调节部位及流
动性紧俏
    * 10年期公债利差由昨天的169个基点降至今天的164个基点
    * 两年期公债利差再度距离波段高点仅有7个基点。美债收益率动向
可能主导走势
    * 欧元/美元200小时移动均线在1.1207。小时图云区底部在1.1190。
欧元可能接近顶部(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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