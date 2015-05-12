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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 14:42 BJT

新兴汇市：希腊疑虑和美债收益率上升打压多数亚币走贬

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泰铢 33.82 33.69 -0.38 -2.72 32.90

菲律宾披索 44.79 44.65 -0.31 -0.16 44.72

印尼卢比 13210.00 13150.00 -0.45 -6.28 12380.00

印度卢比 64.20 63.85 -0.55 -1.82 63.03

马币 3.6200 3.6015 -0.51 -3.41 3.4965

人民币 6.2083 6.2096 +0.02 -0.07 6.2040

(完)

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(编译 张若琪/陈宗琦；审校 白云)

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